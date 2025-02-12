Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
09:50 12.02.2025 |
Закупівлі обладнання для виробництва мікросхем в Китаї знизяться цього року після трьох років зростання через надлишок потужностей і обмеженнями через санкції США.
Про це повідомляє Reuters.
За даними канадської дослідницької компанії TechInsights, Китай був найбільшим покупцем обладнання для виробництва мікросхем принаймні протягом останніх двох років, придбавши обладнання на суму 41 мільярд доларів і забезпечивши 40% світових продажів у 2024 році.
Але в цьому році очікується, що витрати Китаю знизяться до $38 млрд, що на 6% менше, ніж в минулому році, а його частка в світових закупівлях впаде до 20%, що стане першим зниженням з 2021 року.
Багато закупівель Китаю були накопиченням запасів, оскільки США запровадили санкції, намагаючись обмежити можливості Пекіна отримувати доступ і виробляти мікросхеми, які могли б сприяти розвитку штучного інтелекту для військових застосувань.
При цьому, китайські фірми-виробники мікросхем продовжують прогресувати, незважаючи на зусилля Вашингтона, наприклад підсанкційна США компанія Huawei минулого року випустила вдосконалений чіп, застосувавши більш дорогі та трудомісткі технології.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
|Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
|Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про вступ у ЄС
|Росіян почали перевіряти через угоди у валюті з іноземцями
|Підготовка до кризи: Російський уряд перезапустив роботу комісії зі стійкості економіки
|Санкції працюють: На Сахаліні немає місця для зберігання нерозпроданої російської нафти
|Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону
|Федеральні службовці США судяться з Маском та DOGE через незаконний доступ до даних
Бізнес
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами