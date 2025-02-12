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У Трампа заявили, що Австралія «вбиває» ринок алюмінію в США
09:47 12.02.2025 |
Старший торговий радник президента США Пітер Наварро заявив, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію Сполучених Штатів. Своєю чергою, ця заява може завдати удару по зусиллях австралійського прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе отримати звільнення від митних тарифів на сталь і алюміній, які набудуть чинності наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Австралія просто вбиває наш ринок алюмінію. Вони просто заполонили наші ринки. Ось із чим ми маємо справу. Наша алюмінієва промисловість на мілині", - заявив старший радник Трампа з торгівлі та виробництва.
Зауваження Наварро прозвучали після того, як між президентом США Дональдом Трампом і Ентоні Альбанезе відбулася телефонна розмова. Австралійський прем'єр заявив після дзвінка, що глава Білого дому погодився розглянути звільнення Австралії від американських тарифів на сталь і алюміній.
Bloomberg зі свого боку нагадало, що під час першого президентського терміну Трампа, Австралія провела місяці кропітких перемовин із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.
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