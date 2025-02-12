ЗМІ: У Трампа розглядають можливість закриття деяких консульств США

Адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає можливість закриття низки американських консульств і дипломатичних представництв по всьому світу з метою скоротити витрати у Державному департаменті.

Про це NBC News повідомили три посадовці адміністрації, пише "Європейська правда".

Співрозмовники зазначили, що серед тих консульств, які можуть бути закриті, є консульства у Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану.

Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не ухвалено, зазначили вони та звернули увагу на те, що терміни можливого закриття ще не визначені.

За словами посадовців, більшість консульств у Європі, які можуть бути закриті, розташовані в Німеччині та Франції. Державний департамент запросив у консульств інформацію про їхню загальну діяльність.

Деякі консульства перебувають під наглядом чиновників Державного департаменту, яких попросили оцінити їхню відповідність порядку денному Трампа "Америка понад усе" як ступінь їхньої важливості.

Посадовці також розглядають дипломатичну необхідність консульств і види додаткової урядової діяльності, які можуть відбуватися в них, наприклад військові контакти з іншими країнами і збір розвідувальної інформації.

10 лютого Трамп заявив, що буде домагатися скорочення мільярдів доларів з бюджету Пентагону.

А 11 лютого він наказав Міністерству юстиції зупинити виконання антикорупційного закону США, який забороняє американцям давати хабарі іноземним урядовцям для укладення контрактів.