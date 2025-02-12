У США призупинили програму міжконтинентальної ракети Sentinel, що на сьогодні коштує вже у 160 млрд доларів

LGM-35A Sentinel. Джерело: Northrop Grumman

Вартість створення міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel, яка має замінити Minuteman III, зросла з 77,7 млрд доларів до 160 млрд. У зв'язку з цим у США вирішили призупинити роботи над наземною інфраструктурою і переглянути проєкт.

Повітряні сили США доручили Northrop Grumman зупинити розробку, тестування та будівництво випробувальних пускових комплексів на авіабазах Ванденберг (Каліфорнія) і Гілл (Юта).

Перегляд програми, оголошений ще влітку 2024 року, може зайняти від 18 до 24 місяців. Основною причиною призупинення стала непередбачено висока вартість наземної інфраструктури. Йдеться про реконструкцію 450 пускових шахт, 24 центрів управління, 600 об'єктів і заміну 1200 км кабелів.

Ще у 2023 році розглядалася можливість залучення до будівельних робіт сторонніх підрядників замість Northrop Grumman, щоб зменшити витрати.

Пусковий комплекс LGM-35A Sentinel. Ілюстрація: Northrop Grumman

Утім, повітряні сили США не мають альтернативи цій програмі, оскільки ресурс Minuteman III, прийнятої на озброєння ще у 1970 році, вичерпується, а можливостей для її подальшої модернізації немає.

Спочатку планувалося, що LGM-35A Sentinel стане на бойове чергування у 2029 році. Програма передбачає закупівлю 634 ракет і ще 25 для випробувань. Строк їхньої експлуатації мав становити 45 років, однак через затримки дедалі менш імовірно, що ці плани будуть реалізовані у визначені терміни.