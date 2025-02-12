Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Команда Маска урізала фінансування досліджень Міністерства освіти США
09:00 12.02.2025 |
Команда мільярдера Ілона Маска з Департаменту урядової ефективності зупинила 89 контрактів у освітній сфері, які стосуються головним чином педагогічних досліджень.
Як передає Укрінформ з посиланням на New York Times, ідеться про урізання витрат на 900 млн доларів для дослідницького підрозділу Міністерства освіти - Інституту педагогічних наук.
За даними джерел видання, більшість контрактів були спрямовані на фінансування освітніх інновацій і досліджень, вивчення й запровадження найкращих освітніх практик.
Цей крок викликав тривогу серед дослідників і законодавців, які вважають інформацію, зібрану міністерством, неоціненним ресурсом для освітян, що працюють над удосконаленням методів викладання.
«Мільярдер, якого ніхто не обирав, нині руйнує бульдозером дослідницький підрозділ Міністерства освіти, знищуючи високоякісні дослідження та базові дані, необхідні для покращення наших державних шкіл, - заявила сенаторка від демократів Петті Мюррей. - Припинення цих інвестицій після того, як контракт уже був підписаний, є цілковитим марнотратством».
Зазначається, що команда Департаменту урядової ефективності працює в Міністерстві освіти вже понад тиждень. Співробітникам міністерства було повідомлено, що вона ретельно вивчатиме бюджет і діяльність відомства і що у зв'язку з перевіркою слід очікувати певних потрясінь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
|Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
|Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про вступ у ЄС
|Росіян почали перевіряти через угоди у валюті з іноземцями
|Підготовка до кризи: Російський уряд перезапустив роботу комісії зі стійкості економіки
|Санкції працюють: На Сахаліні немає місця для зберігання нерозпроданої російської нафти
|Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону
|Федеральні службовці США судяться з Маском та DOGE через незаконний доступ до даних
Бізнес
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами