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АНАЛІТИКА

Команда Маска урізала фінансування досліджень Міністерства освіти США

 

Команда мільярдера Ілона Маска з Департаменту урядової ефективності зупинила 89 контрактів у освітній сфері, які стосуються головним чином педагогічних досліджень.

Як передає Укрінформ з посиланням на New York Times, ідеться про урізання витрат на 900 млн доларів для дослідницького підрозділу Міністерства освіти - Інституту педагогічних наук.

За даними джерел видання, більшість контрактів були спрямовані на фінансування освітніх інновацій і досліджень, вивчення й запровадження найкращих освітніх практик.

Цей крок викликав тривогу серед дослідників і законодавців, які вважають інформацію, зібрану міністерством, неоціненним ресурсом для освітян, що працюють над удосконаленням методів викладання.

«Мільярдер, якого ніхто не обирав, нині руйнує бульдозером дослідницький підрозділ Міністерства освіти, знищуючи високоякісні дослідження та базові дані, необхідні для покращення наших державних шкіл, - заявила сенаторка від демократів Петті Мюррей. - Припинення цих інвестицій після того, як контракт уже був підписаний, є цілковитим марнотратством».

Зазначається, що команда Департаменту урядової ефективності працює в Міністерстві освіти вже понад тиждень. Співробітникам міністерства було повідомлено, що вона ретельно вивчатиме бюджет і діяльність відомства і що у зв'язку з перевіркою слід очікувати певних потрясінь.
Ключові теги: США
 

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