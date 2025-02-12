Мільярдер Ілон Маск стверджує, що деякі федеральні службовці накопичили "десятки мільйонів доларів чистого капіталу". Він заявив, що зацікавлений у розслідуванні щодо службовців із високими зарплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо дивним, що є досить багато людей у бюрократичному апараті, які нібито отримують зарплату в кілька сотень тисяч доларів, але якимось чином зуміли накопичити десятки мільйонів доларів чистого капіталу, перебуваючи на цій посаді", - сказав він, перебуваючи в Овальному кабінеті разом із президентом США Дональдом Трампом.

Мільярдер звинуватив співробітників у тому, що вони "розбагатіли за рахунок платників податків", і сказав, що хоче розібратися.

"Нам просто цікаво, звідки це взялося. Можливо, вони дуже добре вміють інвестувати, і в такому разі нам варто було б скористатися їхніми інвестиційними порадами", - сказав він про зарплати федеральних службовців.

Нагадаємо, що раніше Трамп доручив Маску переглянути "практично все", включно з витратами на Пентагон і освіту.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск не може нічого робити без схвалення адміністрації президента США. Він також відкинув чутки про те, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер, має повний доступ до системи державних платежів. За словами президента США, у Маска є доступ тільки до звільнення людей, яких він і адміністрація вважають "поганими".