Фон дер Ляєн заявила Венсу про прихильність ЄС до справедливого миру для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 11 лютого, під час зустрічі в Парижі з новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом наголосила на прихильності Європейського Союзу до справедливого та тривалого миру для України.

Про це повідомила Європейська комісія за підсумками їхньої зустрічі, пише "Європейська правда".

Після саміту з питань штучного інтелекту, в якому обидва взяли участь, фон дер Ляєн і віцепрезидент Венс підтвердили міцність відносин між ЄС і США та їхню життєво важливу роль у сучасному геополітичному ландшафті.

"Президентка фон дер Ляєн підкреслила відданість ЄС справедливому і тривалому миру для України. Вона підкреслила необхідність подальшої єдності у наданні непохитної підтримки Україні", - йдеться у заяві.

Також президентка Єврокомісії та віцепрезидент США обговорили співпрацю щодо спільних викликів, зокрема фон дер Ляєн підтвердила відданість ЄС справедливим торговельним відносинам.

"Обидві сторони висловили намір визначити пріоритети в економічних сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетику", - додали у заяві.

Участь віцепрезидента США у саміті в Парижі позначила його перший візит до Європи на посаді.

Також він буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого, де, як очікується, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.