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АНАЛІТИКА

Трамп відчув «добру волю» з боку РФ, що може вплинути на завершення війни в Україні

 

Президент США Дональд Трамп назвав звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці проявом доброї волі з боку РФ, що, на його думку, може стати важливим елементом у подальших зусиллях зі встановлення миру в Україні.

Про це Трамп заявив під час зустрічі зі звільненим в'язнем у Білому домі ввечері вівторка, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що в питанні війни існує добра воля», - зазначив президент США.

Трамп підкреслив, що війна в Україні, яка вже забрала багато життів, є жахливою, і що він хоче припинити її.

У цьому контексті глава Білого дому зазначив, що звільнення громадянина США з російської в'язниці може стати «важливим елементом» у подальших контактах з Росією щодо завершення війни в Україні.

«Я вважаю, що ми досягли значного прогресу», - повторив свою позицію Трамп, коментуючи зусилля його команди щодо врегулювання російської війни в Україні.

Водночас президент США відмовився від коментарів про те, чи спілкувався він напряму з Путіним. Натомість він зазначив: «Я просто хочу сказати, що дуже ціную те, що вони зробили, відпустивши Марка додому».

Глава Білого дому сказав, що повернення громадянина США є обміном з російською стороною. Він повідомив, що в середу буде оголошено ім'я того, кого звільнить американська сторона.
Ключові теги: США, Росія
 

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