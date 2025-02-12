У США підтвердили візит посланника Трампа в Москву – забирав заручника

Посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля - вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Про це офіційно повідомили в Білому домі, пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

У заяві радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майкла Волца йдеться про те, що Віткофф за вказівкою президента США вивіз Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", - додав Волц.

Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати або союзна держава когось натомість, або які інші кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Також невідомо, чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в Москві.

Вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 14 років позбавлення волі.

ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року в Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

До слова, тоді Трамп називав обмін "перемогою для Путіна".