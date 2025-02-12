У Бундесвері заявили про диверсії проти військових кораблів

Командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив про зафіксовані випадки диверсій проти військових кораблів Бундесверу, наголошуючи на все більшій загрозі з боку Росії.

Слова Каака на пресконференції в Берліні наводить телеканал n-tv, повідомляє "Європейська правда".

За словами командувача німецьких ВМС, диверсанти неодноразово завдавали цілеспрямованої шкоди військовим кораблям у Німеччині. "Руйнування, тобто саботаж, стався не на одному кораблі", - заявив він.

Також, за словами Каака, були зафіксовані випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також "спроби підійти" до солдатів у військовій формі, які поверталися додому.

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій", - додав командувач.

Військовий відповідав на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про інцидент на корветі Emden, побудованому на верфі в Гамбурзі, що готувався для передачі Бундесверу.

За даними ЗМІ, під час інспекції в січні в силовій установці корабля виявили кілька кілограмів металевої стружки. Якби це не було виявлено, це могло б призвести до значних пошкоджень судна.

"Усе більша загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", - заявив на тій же пресконференції Каак.

В останні тижні в Німеччині повідомляли про низку спроб диверсій і диверсійні кампанії з російським слідом - наприклад підпал автівок, який нібито організовують від імені "екоактивістів".

Крім того, над базами Бундесверу та іншими військовими та стратегічними обʼєктами неодноразово фіксували безпілотники.