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Китай пропонує країнам фінансувати програми замість USAID - Politico
23:09 11.02.2025 |
Китай уже пропонує країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити та згорнути діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це пише Politico, передає Укрінформ.
Зазначається, що китайські чиновники вже повідомили уряду Непалу, стратегічно важливої для Пекіна країни на південних схилах Гімалаїв між Індією і Китаєм, про готовність їх країни замінити програми USAID власними проєктами розвитку.
Делегація Островів Кука, архіпелагу в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чолі з прем'єр-міністром Марком Брауном цього тижня відвідає Китай, щоб підписати угоду про поглиблення торгово-економічного співробітництва, включаючи збільшення китайських інвестицій у розвиток інфраструктури в острівній державі.
Про зацікавленість китайської сторони в заміщенні фінансування USAID для неурядових організацій на близько $380 мільйонів повідомили в Колумбії.
Такі дії Пекіна свідчать про намір скористатися ситуацією та якнайшвидше спробувати витіснити Сполучені Штати з країн і регіонів, важливих Китаю для просування власних інтересів.
Аби запобігти негативним для США наслідкам і пояснити адміністрації Трампа масштабні втрати Америки від посилення Китаю внаслідок замороження зовнішньої допомоги США, конгресмени-демократи в Комітеті Палати представників з питань КНР розробили спеціальну стратегію.
Проте їх колеги республіканці в цьому Комітеті відмовились виступити на захист USAID та відновлення допомоги, заявивши, що вони повністю довіряють здатності держсекретаря Марко Рубіо, який оголосив про виконання ним обов'язків адміністратора USAID, ефективно вирішувати критичні питання прав людини та розвитку.
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