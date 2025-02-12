Індія відмовляється приймати нафту від підсанкційного російського виробника

Нафтотанкер Cordelia Moon, що перевозить нафту від російського виробника, який потрапив під санкції США, вже два дні дрейфує біля західного узбережжя Індії. Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними судноплавної аналітики Bloomberg, танкер Cordelia Moon мав розвантажитися у порту Вадінар 9 лютого, після того як у період з 10 до 12 січня завантажив приблизно 1 мільйон барелів нафти Urals у чорноморському порту Новоросійськ. Власником цього вантажу є компанія "Сургутнефтегаз" - одна з двох російських нафтодобувних компаній, які були включені до санкційного списку США 10 січня цього року.

Це перший зафіксований випадок прибуття танкера з нафтою від Сургутнефтегазу, що була завантажена після запровадження санкцій Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC). Очікується прибуття ще щонайменше чотирьох танкерів у найближчі тижні, а ще одне судно, що перевозить нафту від Газпром Нефти - іншого підсанкційного виробника, вже перебуває в дорозі.

Ситуація навколо російської нафти загострюється - з'являються ознаки її накопичення на танкерах замість подальшого доставлення, що може спричинити перебої на ринку. За даними Bloomberg, мільйони барелів російської нафти зі східних регіонів країни наразі залишаються на танкерах у відкритому морі.

На запитання щодо долі Cordelia Moon міністр нафти Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не прийматиме вантажі від підсанкційних компаній, якщо вони були завантажені після 10 січня. Він також зазначив, що не має інформації щодо конкретного судна. Варто зазначити, що Cordelia Moon не входить до списку 161 нафтотанкера, які були офіційно включені до санкційного переліку OFAC минулого місяця.

Ні Сургутнефтегаз, ні Газпром Нефть поки що не коментують ситуацію.

На російську нафту припадає 36% імпорту Індії та майже п'ята частина імпорту Китаю у 2024 році.