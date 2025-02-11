У Придністров'ї почали виконувати «газові» умови Молдови: звільнили першого в'язня

У невизнаному Придністровʼї звільнили громадянина Молдови Антона Малишева, що є однією з вимог влади в Кишиневі для забезпечення постачання газу в регіон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Свобода".

Громадська асоціація Promo-LEX, яка представляла інтереси Малишева, зазначила, що чоловіка затримали в лютому 2023 року і засудили до 21 року увʼязнення нібито за торгівлю наркотиками.

В увʼязненні здоров'я Малишева сильно погіршилося, а без доступу до належної медичної допомоги він серйозно схуд, зазначили в Promo-LEX, додавши, що є підстави сумніватись в обґрунтованості його вироку.

Зазначимо, напередодні в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.

Кишинів сказав, що погодиться на транзит, але Тирасполь повинен буде виконати "кілька дій, щоб підтвердити свою відкритість". Серед них називалось і звільнення політвʼязнів.