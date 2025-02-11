Росія пропонує Китаю нафту зі знижкою після санкцій США

Китайські нафтопереробні заводи отримують пропозиції купувати нафту ССТО (Східносибірський трубопровід) за зниженими цінами.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що причина - страх перед санкціями США, які ускладнюють логістику та підвищують адміністративні бар'єри.

Постачання з порту Козьміно танкерами, що не підпадають під санкції, пропонуються з премією 2-3 дол. за барель до Brent. Для порівняння, ще місяць тому аналогічні вантажі коштували на 5 дол. дорожче.

Крім того, покупцям дають можливість брати партії, доставлені "чорними" танкерами, за ще нижчими цінами.

Російська нафта стає менш привабливою через дорожчу доставку. Брак портів і танкерів, готових працювати з РФ, підняв транспортні витрати, що зробило ССТО занадто дорогою для незалежних НПЗ Китаю. Через це заводи знижують рівень переробки, а продавці змушені опускати ціни.

Частина державних НПЗ утримується від угод, оцінюючи ризики співпраці з ССТО. Трейдери розглядають варіанти обходу контролю - зокрема, використання маловідомих терміналів або перевантаження нафти на інші судна за межами провінції Шаньдун. Але ці схеми вимагають додаткових витрат, які більшість підприємств поки не готові покривати.