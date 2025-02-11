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США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
16:50 11.02.2025 |
Велика Британія і США не підписали міжнародну угоду про штучний інтелект (ШІ), ухвалену на глобальному саміті в Парижі.
Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".
Документ, підписаний Францією, Китаєм та Індією, а також іншими країнами, обіцяє "відкритий", "інклюзивний" і "етичний" підхід до розвитку технології ШІ.
Дискусії на саміті в Парижі були зосереджені на впливі ШІ на суспільство і навколишнє середовище, а також на тому, яких заходів необхідно вжити, щоб скористатися його перевагами і запобігти ризикам.
Ані США, ані Велика Британія не пояснили причин, через які вони не підписали декларацію.
Однак під час свого виступу на саміті віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що надто жорстке регулювання штучного інтелекту може "вбити галузь, що трансформується, в той момент, коли вона тільки починає розвиватися".
За словами Венса, ШІ - це "можливість, яку адміністрація Трампа не проґавить".
Він також додав, що "політика розвитку ШІ" має бути пріоритетнішою за безпеку.
Політики, керівники держав та дипломати на саміті в Парижі обговорювали способи отримання економічних вигод від інновацій у сфері ШІ та одночасно усунення ризиків, пов'язаних з цією технологією.
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