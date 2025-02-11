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АНАЛІТИКА

Трамп привітав Вучича і подякував за допомогу українцям

 

Президент США Дональд Трамп привітав президента та громадян Сербії з Днем державнсті, який відзначають 15 лютого, й у вітанні подякував "за підтримку народу України в його захисті від російської агресії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Привітання від Трампа на своїй Facebook-сторінці опублікував у вівторок сербський президент Александар Вучич.

У листі Трамп заявив, серед іншого, що США високо цінують значний внесок Сербії в міжнародну безпеку - "чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу".

Він додав, що Сполучені Штати повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля "сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".

Нагадаємо, що Белград є традиційно прихильним до Москви і прагне зберегти співпрацю з Росією "як зазвичай" попри її агресію проти України і західні санкції.

Ключові теги: США, Сербія
 

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