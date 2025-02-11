Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп привітав Вучича і подякував за допомогу українцям
16:47 11.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп привітав президента та громадян Сербії з Днем державнсті, який відзначають 15 лютого, й у вітанні подякував "за підтримку народу України в його захисті від російської агресії".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Привітання від Трампа на своїй Facebook-сторінці опублікував у вівторок сербський президент Александар Вучич.
У листі Трамп заявив, серед іншого, що США високо цінують значний внесок Сербії в міжнародну безпеку - "чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу".
Він додав, що Сполучені Штати повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля "сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".
Нагадаємо, що Белград є традиційно прихильним до Москви і прагне зберегти співпрацю з Росією "як зазвичай" попри її агресію проти України і західні санкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
|WP: оголошень США про нову допомогу Україні на «Рамштайні» не буде
|Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ
|Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: під час турне Європою Келлог не відвідуватиме РФ
|У Придністров'ї почали виконувати «газові» умови Молдови: звільнили першого в'язня
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
|На токені Трампа заробила його сімʼя і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
|В Україні підтвердили переговори з угорською компанією про транзит газу в Придністров'я
Бізнес
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами
|Розвідка Південної Кореї заявила, що DeepSeek «надмірно збирає» персональні дані
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ