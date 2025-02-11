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КНДР передала РФ 200 одиниць далекобійної артилерії - Сеул
15:55 11.02.2025 |
Північна Корея надала Росії 200 одиниць далекобійної артилерії, повідомив інформаційній агенції AFP у вівторок, 11 лютого, офіційний представник міністерства оборони Південної Кореї.
У звіті південнокорейського міноборони, наданому парламентському оборонному комітету цього дня, вказано, що КНДР "продовжує надавати зброю, боєприпаси та іншу військову підтримку Росії після розгортання її військ у війні в Україні".
За словами представника міноборони Південної Кореї, йдеться про спрямування до російської армії "близько 11 тисяч військових, ракет, 200 одиниць далекобійної артилерії та значної кількості боєприпасів". Чиновник також попередив, що Північна Корея може "додатково постачати війська, зброю та боєприпаси в майбутньому".
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Офіційний Сеул "уважно стежить" за тим, чи зможе Росія "передати передові військові технології Північній Кореї в обмін на цю підтримку", що може включати "передачу технологій, пов'язаних із системами повернення міжконтинентальних балістичних ракет і атомними підводними човнами", йдеться у повідомленні.
Напередодні міжнародне агентство Reuters повідомило, що КНДР почала передавати РФ точніші балістичні ракети. Раніше вони мали точність 1-3 кілометри, але останні випущені ракети мають точність від 50 до 100 метрів.
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