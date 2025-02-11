Продаж автомобілів у Китаї в січні впав на 12% р/р

Роздрібний продаж легкових автомобілів у Китаї в січні зменшився на 12% порівняно з тим самим місяцем минулого року та становив 1,81 млн, ідеться у звіті Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA).

Це перше зниження з вересня 2024 року і найзначніше майже за рік.

Водночас реалізація автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) зросла минулого місяця на 10,5%. У результаті на частку NEV минулого місяця припало 41,2% нових автомобілів.

CPCA прогнозує, що у 2025 році частка NEV підніметься до 57% від усіх автомобілів з 47% минулого року.

Китай експортував у січні 380 тис. автомобілів, що на 3% перевищує показник за той самий місяць роком раніше, за даними асоціації.

