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Продаж автомобілів у Китаї в січні впав на 12% р/р
14:47 11.02.2025 |
Роздрібний продаж легкових автомобілів у Китаї в січні зменшився на 12% порівняно з тим самим місяцем минулого року та становив 1,81 млн, ідеться у звіті Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA).
Це перше зниження з вересня 2024 року і найзначніше майже за рік.
Водночас реалізація автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) зросла минулого місяця на 10,5%. У результаті на частку NEV минулого місяця припало 41,2% нових автомобілів.
CPCA прогнозує, що у 2025 році частка NEV підніметься до 57% від усіх автомобілів з 47% минулого року.
Китай експортував у січні 380 тис. автомобілів, що на 3% перевищує показник за той самий місяць роком раніше, за даними асоціації.
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