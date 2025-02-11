Видобуток нафти в росії впав нижче цілі ОПЕК — Bloomberg

Російські дані показують, що видобуток нафти в січні впав нижче національної квоти ОПЕК+, згідно з джерелами, ознайомленими з цифрами.

Видобуток знизився до 8,962 млн барелів на день минулого місяця, повідомили люди, які побажали не називати їх, оскільки інформація не є публічною. Це на 16 тис. барелів на день нижче цільового показника росії за угодою про постачання ОПЕК+.

Хоча дані свідчать про дотримання угоди ОПЕК+, країні все ще потрібно компенсувати минуле перевиробництво. Картель пообіцяв представити оновлений графік скорочення компенсацій у грудні, хоча його не було опубліковано. Взимку через суворий клімат і геологію нафтових родовищ важко скоротити видобуток.

росія засекретила свої офіційні дані про видобуток нафти після того, як на її енергетичну галузь спрямували західні санкції через вторгнення в Україну. Це ускладнює незалежну перевірку, оскільки спостерігачі за ринком покладаються на такі показники, як морський експорт і нафтопереробні заводи всередині країни.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники зосереджуються на покращенні дотримання квот на тлі ознак глобального надлишку пропозиції. Ціни на нафту знизилися з середини січня, але моніторинговий комітет ОПЕК+ дотримувався наявних планів видобутку на зустрічі минулого тижня. Група заявила, що вітає обіцянки країн, що перевиробляють, скоротити компенсацію.

росія пообіцяла скоротити видобуток сирої нафти на 971 тис. барелів на день із базового рівня в 9,949 млн барелів на день. Ця цифра скорочення не враховує компенсацію за перевищення квот у минулому.

У січні США запровадили найжорсткіші санкції проти російської нафтової промисловості, додавши до чорного списку двох великих виробників сирої нафти, а також танкери, що доправляють барелі за кордон. Операції, на які поширюються обмеження, мають період згортання до кінця лютого. Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, вплив обмежень на потоки нафти був приглушений.