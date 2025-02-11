Туреччина домовилась про імпорт туркменського газу в обхід Росії: почнеться вже в березні

Турецька державна компанія BOTAS та туркменська Туркменгаз підписали угоду про початок постачання газу з Туркменістану в Туреччину з 1 березня 2025 року, пише Reuters.

"Завдяки цій угоді, над якою ми працювали багато років, ми посилимо стратегічну співпрацю між нашими країнами, одночасно зміцнюючи безпеку постачання природного газу як для нашої країни, так і для всього регіону", - сказав, оголошуючи про домовленість, міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

Транзит відбуватиметься через Іран. Конкретні деталі щодо обсягів постачання газу та умови транзиту не розголошуються.

Обсяг постачання може становити до 2 млрд кубометрів газу на рік, розповідав Байрактар раніше.

Енергетичний експерт Джуліан Боуден Оксфордського інституту енергетичних досліджень раніше в коментарі Анадолу казав, що такий обсяг матиме невеликий вплив на ринок, але значне символічне значення.

"Якщо почнеться великомасштабний експорт туркменського газу на захід, це змінить ситуацію з газом на Каспії, Південному Кавказі та в Південній Європі", - сказав він.

Основна проблема полягає в організації транспортування газу.

"Це вимагатиме реалізації нового проєкту - будівництва Транскаспійського газопроводу, а потім значного розширення Південного газового коридору, який проходить з Азербайджану до Туреччини. І, нарешті, для транспортування газу з Туреччини до Європи буде потрібен новий проєкт у Південно-Східній Європі, або значне розширення TAP", - пояснив Боуден.