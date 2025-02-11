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Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
13:55 11.02.2025 |
Єврокомісія та приватні компанії у Європі погодилися інвестувати у розвиток штучного інтелекту 200 млрд євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті AI Action у Парижі.
"Ми прагнемо мобілізувати загалом 200 млрд євро для інвестицій в ШІ в Європі. Це буде найбільше державно-приватне партнерство у світі для розробки надійного ШІ", - сказала фон дер Ляйєн.
Внесок Єврокомісії у проєкт становитиме 50 млрд євро. В основному це будуть інвестиції в центри для навчання великих моделей штучного інтелекту, які в ЄС називають "гігафабрики ШІ". Загалом заплановано 12 таких "гігафабрик", сім із яких уже працюють, п'ять - у процесі створення.
Приватні інвестори об'єдналися в ініціативі investAI та погодилися інвестувати 150 млн євро. Ініціативу підтримали 60 компаній, включаючи європейські конгломерати, філії американських техногігантів та навіть невеликі стартапи.
Розвиток ШІ в Європі підтримають інвестори з ОАЕ, які обіцяли вкласти до 50 млрд євро, про що повідомив президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, Франція акумулює у розвиток ШІ понад 100 млрд євро.
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