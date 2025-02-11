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АНАЛІТИКА

Трюдо назвав мита США на сталь та алюміній неприйнятними й пообіцяв «тверду відповідь»

 

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав мита США на сталь і алюміній неприйнятними та попередив, що, в разі необхідності, відповідь Оттави може бути «твердою та чіткою».

Про це Трюдо заявив журналістам перед «Самітом дій зі штучного інтелекту» у Парижі, передає Укрінформ із посиланням на СBC News.

«Мита на канадську сталь і алюміній були б абсолютно невиправданими. Ми є найближчим союзником (Сполучених Штатів - ред.). Наші економіки інтегровані», - наголосив він.

Трюдо назвав ці мита «неприйнятними». Водночас він пообіцяв, що канадський федеральний уряд працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб переконати його в негативному впливі цих мит як на США, так і на Канаду.

Відповідаючи на запитання CBC News, чи відповість він Вашингтону зустрічними митами на алюміній і сталь, Трюдо сказав, що сподівається, що цього не станеться.

«Якщо до цього дійде, наша відповідь, звичайно, буде твердою і чіткою. Ми будемо захищати канадських робітників. Ми будемо захищати канадську промисловість», - пообіцяв Трюдо.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого президент США Дональд Трамп офіційно запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів без будь-яких винятків.

Мита повинні набути чинності 12 березня.

Раніше, 4 лютого, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюд
Ключові теги: Канада, США
 

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