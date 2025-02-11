Мін'юст США доручив прокурорам зняти обвинувачення в корупції проти мера Нью-Йорка

Міністерство юстиції США доручило федеральним прокурорам з Мангеттана зняти обвинувачення в корупції проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

У листі, який прокурорам надіслав в.о. заступник глави Мін'юсту США Еміль Боув ІІІ, йдеться про те, що обвинувачення проти мера Еріка Адамса обмежили його здатність співпрацювати у кампанії проти мігрантів, яку розпочав президент США Дональд Трамп.

Він також припустив, що обвинувальний акт, загрожує втручанням у процес праймеріз мера Нью-Йорка, який запланований на червень 2025 року.

Боув ІІІ також чітко зазначив, що Міністерство юстиції ухвалило своє рішення, не оцінивши переконливість доказів проти Адамса.

Тепер виконувачка обов'язки голови прокуратури США в окрузі Мангеттена Даніель Р. Сассун самостійно вирішуватиме, чи прислухатися до доручення Боува зняти звинувачення з Адамса, подавши відповідне клопотання до судді.

Речник офісу Сассуна відмовився від коментарів.