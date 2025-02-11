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Мін'юст США доручив прокурорам зняти обвинувачення в корупції проти мера Нью-Йорка
13:31 11.02.2025 |
Міністерство юстиції США доручило федеральним прокурорам з Мангеттана зняти обвинувачення в корупції проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
У листі, який прокурорам надіслав в.о. заступник глави Мін'юсту США Еміль Боув ІІІ, йдеться про те, що обвинувачення проти мера Еріка Адамса обмежили його здатність співпрацювати у кампанії проти мігрантів, яку розпочав президент США Дональд Трамп.
Він також припустив, що обвинувальний акт, загрожує втручанням у процес праймеріз мера Нью-Йорка, який запланований на червень 2025 року.
Боув ІІІ також чітко зазначив, що Міністерство юстиції ухвалило своє рішення, не оцінивши переконливість доказів проти Адамса.
Тепер виконувачка обов'язки голови прокуратури США в окрузі Мангеттена Даніель Р. Сассун самостійно вирішуватиме, чи прислухатися до доручення Боува зняти звинувачення з Адамса, подавши відповідне клопотання до судді.
Речник офісу Сассуна відмовився від коментарів.
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