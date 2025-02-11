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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що США має vвеличезний дефіцит» з Британією і не робитиме винятків у тарифах

 

У понеділок, 10 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що у США "величезний дефіцит" з Великою Британією, а відтак ніяких винятків щодо введень мит бути не може.

Про це він сказав після того, як підписав указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Виступаючи в Білому домі Трамп наполягав на тому, що не буде "жодних винятків". Він також заявив, що "відверто кажучи, тарифи можуть бути вищими".

На питання, чи отримає Британія виняток, Трамп відповів, що у США з британцями "величезний дефіцит".

"У нас величезний дефіцит з Великою Британією. Велика різниця", - заявив він.

Як зазначило видання, погрози Трампа вже викликали занепокоєння в сталеливарній промисловості Великої Британії, яка наразі експортує близько 200 тисяч тонн сталі на рік на суму понад 400 млн фунтів стерлінгів до США.

У своїй заяві, опублікованій у вівторок, 11 лютого, Гарет Стейс, директор UK Steel, торгової асоціації британської сталеливарної промисловості, сказав, що Трамп "вдарив кувалдою по вільній торгівлі з величезними наслідками для сталеливарного сектора у Великій Британії і в усьому світі".

"Це не тільки перешкоджатиме британському експорту до США, але й матиме величезний спотворюючий вплив на міжнародні торговельні потоки, збільшуючи тиск імпорту на наш власний ринок", - заявив він.
 

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