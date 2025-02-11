Рубіо каже, що США призупинили іноземну допомогу для перегляду пріоритетів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка не відмовляється від надання допомоги іншим державам, однак процес і структура мають бути реорганізовані з урахуванням національних інтересів.

Про це він заявив у інтерв'ю ведучому подкасту Patriot на SiriusXM, пише "Європейська правда".

Рубіо наголосив, що США не відмовляються від надання іноземної допомоги та запевнив, що Америка "буде залучена".

"Я вважаю, що правильна іноземна допомога є корисною для країни, але вона має бути правильною", - сказав він.

На його думку, уявлення про те, що США "мають витрачати від $40 до $60 млрд на іноземну допомогу і що всі ці гроші йдуть на розумні цілі, абсурдне".

"Частина цих коштів витрачається неефективно", - вважає він.

За його словами, необхідно переглянути всю іноземну допомогу, значна частина якої проходить через Агентство США з міжнародного розвитку USAID, ще частина через Держдепартамент.

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", - впевнений Рубіо.

Наразі, за його словами, США призупинили всю іноземну допомогу, щоб проаналізувати всі проєкти. Ті проєкти, в яких немає сенсу, будуть ліквідовані, а ті, від яких є користь - будуть збережені і, можливо, посилені.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID - яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.