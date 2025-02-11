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Трамп заявив, що розмовляв із Сі Цзіньпіном після своєї інавгурації
09:08 11.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду 20 січня спілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, хоча до сьогодні сторони повідомляли лише про одну їх телефонну розмову 17 січня.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News у понеділок, передає Укрінформ.
«Так... Я розмовляв із ним і я також розмовляв із його людьми», - заявив Трамп, відповідаючи на питання, чи розмовляв він із китайським лідером після інавгурації.
«У нас дуже хороші особисті стосунки», - додав президент США.
Водночас, коли саме відбувся дзвінок і про що йшлося під час розмови, Трамп не повідомив.
Минулого тижня після того, як 10% мита США на весь китайський імпорт набрали чинності і Пекін оголосив низку економічних контрзаходів у відповідь, Трамп заявив, що не поспішає розмовляти з Сі, аби спробувати запобігти новій тарифній війні між двома найбільшими економіками світу. Вважається, що саме розмова лідерів США і Китаю буде вирішальною для послаблення напруженості між двома країнами.
Білий дім і МЗС Китаю поки не коментують слова президента США в інтерв'ю Fox News.
Трамп і Сі розмовляли 17 січня, перед інавгурацією обраного президента США, та обговорювали ситуацію навколо TikTok, двосторонню торгівлю і тайванське питання. Після цієї розмови ні американська, ні китайська сторона не повідомляли про контакти між главами держав.
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