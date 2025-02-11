США перекинули на кордон із Мексикою літаки-розвідники, які стежили за Росією й Китаєм - CNN

Одразу після інавгурації Дональда Трампа Пентагон суттєво посилив розвідувальні місії на південному кордоні Америки з використанням стратегічних літаків-розвідників, які раніше застосовувалися для стеження за військовою активністю РФ та Китаю.

Про це повідомляє в понеділок CNN із посиланням на джерела, а також відкриті дані реєстрації авіапольотів, передає Укрінформ.

«Упродовж останніх двох тижнів американські військові значно посилили стеження за мексиканськими наркокартелями за допомогою спеціалізованих літаків-розвідників, які здійснили щонайменше 18 прольотів в районі південного заходу США та в міжнародному повітряному просторі навколо півострова Баха (Мексика)», - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що посилена активність літаків-розвідників почалася одразу після інавгурації нового президента - впродовж десяти днів наприкінці січня та на початку лютого. За словами колишнього високопоставленого військового США, Пентагон раніше проводив лише одну розвідувальну місію на місяць біля кордону США й Мексики.

«Як правило, влада зосереджувалася на використанні цих літаків для збору розвідданих для інших пріоритетних завдань, таких як діяльність Росії в Україні чи полювання на російські або китайські підводні човни»,- зауважується в публікації.

Натомість зараз військові переміщують «обмежені можливості» у сфері нацбезпеки США від загроз за кордоном на південний кордон, де Трамп оголосив надзвичайний стан, підкреслює CNN.

Принаймні 11 із останніх польотів біля Мексики були здійснені літаком-розвідником P-8. Це спеціалізований літак зі складною радарною системою, яка шукає підводні човни та знімає деталізовані зображення, а також стежить за радіосигналами.

Крім того, 3 лютого був застосований рідкісний літак-розвідник U-2, розроблений під час холодної війни для збору висотних зображень на території СРСР. Раніше U-2 ніколи не використовувався для розвідування активності наркокартелів.

Попри те, що літаки здійснюють розвідувальні польоти переважно над територією США та в міжнародних водах, вони здатні збирати розвіддані вглибині Мексики, наголошують військові фахівці.

Поки залишається незрозумілим, як саме адміністрація Трампа планує використати отриману інформацію, зазначає телеканал, можливо для збору доказів злочинної діяльності наркокартелів. Однак деякі колишні та чинні посадовці висловили занепокоєння, що розвідувальні польоти можуть бути частиною зусиль для пошуку цілей, які потім можуть бути уражені військовими засобами, як обіцяв Трамп.