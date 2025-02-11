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Суддя в США вперше звинуватив Білий дім у невиконанні розпорядження суду
23:15 10.02.2025 |
Федеральний суддя у штаті Род-Айленд у понеділок вперше виніс постанову, яка вказує на невиконання адміністрацією президента Дональда Трампа його розпорядження про розморожування мільярдів доларів федеральних грантів.
Про це йдеться в повідомленні The New York Times, передає Укрінформ.
«У понеділок федеральний суддя заявив, що Білий дім проігнорував його постанову про розмороження мільярдів доларів федеральних грантів, що стало першим випадком, коли суддя прямо звинуватив Білий дім Трампа у непокорі судовому мандату»,- зазначає видання.
Суддя Джон Макконнелл вказав на обов'язок посадових осіб адміністрації Трампа виконувати його постанову, ухвалену судом минулого місяця.
Рішення судді Макконнелла «стало кроком до того, що може швидко перерости в протистояння між виконавчою та судовою гілками влади» й спричинити конституційну кризу, підкреслює видання. Це сталося на наступний день після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у соцмережах, що «суддям не дозволяється контролювати законні повноваження виконавчої влади».
Проти адміністрації Трампа вже подано понад 40 позовів, зазначається в публікації. Вони оскаржують «нахабні кроки Трампа», в тому числі щодо скасування права на громадянство США за народженням, а також наділення команди Ілона Маска доступом до конфіденційних платіжних систем Мінфіну. Щодо більшості з них судді вже винесли рішення про те, що виконавчі дії влади можуть порушувати чинні закони.
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