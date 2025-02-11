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Туреччина почала проєкт з будівництва власного авіаносця
22:59 10.02.2025 |
Туреччина розпочала проєкт з розробки та будівництва власного авіаносця.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Hürriyet.
"Туреччина вирішила розпочати етап концептуального проєктування свого національного авіаносця під час засідання комітету оборонної промисловості, яке відбулося під головуванням президента Реджепа Тайїпа Ердогана 3 січня 2024 року в столиці країни Анкарі", - йдеться в повідомленні.
Згодом управлінні конструкторського бюро командування ВМС було створено спеціальну робочу групу у складі 110 людей.
Минулого місяця на Стамбульській верфі було здійснено церемонію розрізання металу, який буде використовуватися при будівництві авіаносця, що ознаменувало початок його будівництва. Проєкт поки не має офіційної назви.
Планується, що авіаносець зможе перевозити 50 літаків (20 на палубі та 30 в ангарі), а також вертольоти та БПЛА. На першому етапі передбачається розгортання безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB3, ANKA 3 і Kızılelma, а також морського варіанту Hürjet.
Екіпаж авіаносця складатиме близько 800 людей. Корабель зможе перебувати в морі протягом 60 днів без дозаправки і проводити повітряні операції.
Авіаносець матиме 285 метрів у довжину, 72 метри в ширину, осадку 10,1 метра, водотоннажність 60 тисяч тонн.
У проєктуванні та будівництві корабля візьмуть участь понад 40 підприємств ОПК.
Після завершення цього проєкту Туреччина стане п'ятою країною після США, Великої Британії, Китаю та Росії, яка зможе самостійно проєктувати та будувати великі авіаносці водотоннажністю 60 тисяч тонн і більше.
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