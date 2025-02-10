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В ЄС вважають, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року
17:27 10.02.2025 |
Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR), Герт Ян Копман вважає реальним, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС до кінця року.
Про це він сказав під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", його слова наводяться у статті "Європейської правди".
За словами європосадовця, у ЄС дуже прагнуть досягти цього, але все залежатиме від України.
"Є багато довіри, ми бачимо один в одному партнерів, і я сподіваюся, що на цій основі ми за рік зможемо відкрити всі кластери переговорів (про вступ України до ЄС). Ми дуже цього прагнемо, але врешті-решт це залежатиме від вас", - заявив Компан.
Водночас він попередив Україну щодо умов, які висуває Угорщина щодо прав нацменшин, нагадавши про "елемент, якому приділяє особливу увагу одна з держав-членів".
"Я б закликав усіх, особливо членів Верховної Ради, рухатися вперед у виконанні плану дій щодо національних меншин, тому що це матиме вплив на темпи ваших переговорів про вступ", - наголосив він.
Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна має на меті відкрити у 2025 році усі кластери переговорів з ЄС, та розповіла про часові очікування щодо цього процесу.
Детальніше про конференцію "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", що проходила в Києві, читайте у статті: Пом'якшити воєнний стан, змінитися до 2027 року: що вимагає ЄС від України на шляху до членства.
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