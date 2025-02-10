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Трамп тимчасово скасував мита на китайські товари, що надходять у посилках малої вартості
17:23 10.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп вніс поправки до свого указу від 1 лютого про введення додаткового 10-відсоткового мита на китайські товари. Посилки з Китаю невеликої вартості (de minimis) тимчасово не обкладатимуться митом, але надалі втратять цей статус.
У виконавчому указі президента йдеться про те, що поки що "безмитний режим de minimis (...) доступний для товарів, що підпадають під його дію", але дія режиму припиниться після того, як міністр торгівлі повідомить президента про те, що готові системи для збору митних зборів.
США на додаток до наявних запровадили мита в 10% на всі товари, що надходять із Китаю, під приводом боротьби з незаконним потоком наркотиків, зокрема, фентанілу.
У відповідь Китай оголосив про намір запровадити мита на імпортовані зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку і деякі автомобілі.
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