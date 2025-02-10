В Німеччині розслідують можливий обхід санкцій Абрамовичем

Прокуратура Франкфурта-на-Майні підозрює 58-річного мільярдера Романа Абрамовича в обході санкцій. Відомство ініціювало розслідування та заарештувало чотири люксові автомобілі, які можуть належати бізнесмену. Йдеться про автомобілі Mercedes CLK GTR, Lamborghini Reventón та дві Bugatti Chiron загальною вартістю у кілька мільйонів євро. На даний час вони зберігаються у спеціалізованій компанії з продажу старовинних та спортивних автомобілів в Оберзульмі (Баден-Вюртемберг). Після арешту їх не можна продати, здати в оренду або використати як заставу. Про це повідомило видання Spiegel Online у ​​суботу, 8 лютого.

Крім того, слідчі з Федерального відомства у кримінальних справах та Центрального управління з виконання санкцій кілька разів обшукали одну з вілл у Гарміш-Партенкірхені (Баварія), кінцевим власником якої може бути Абрамович. В якості доказів було конфісковано кілька витворів мистецтва.

Вілла Абрамовича у Гарміш-Партенкірхені?

Вілла, побудована наприкінці ХІХ століття, раніше належала дочці Бориса Єльцина Тетяні Дяченко. У 2005 році бургомістр Гарміш-Партенкірхена заявив, що цю нерухомість купив Абрамович "через одну зі своїх компаній". Місцеві жителі неодноразово бачили там бізнесмена. Зараз у німецькому земельному кадастрі власником нерухомості зазначена фірма Parados Limited, зареєстрована у Ліхтенштейні.

Адвокат бізнесмена заявив, що його клієнт не є кінцевим власником вілли та автомобілів. За його заявою, Абрамович не володів ними і на момент запровадження санкцій проти нього.

Мільярдера підозрюють у тому, що він порушив закон про зовнішню торгівлю та зобов'язання щодо декларування активів перед Федеральним німецьким банком та Федеральним відомством економіки та експортного контролю. Якщо слідчим вдасться довести його провину, Абрамовичу загрожує до року позбавлення волі або штраф.

Абрамович потрапив під санкції ЄС та Великобританії у березні 2022 року - майже одразу після початку російського вторгнення в Україну. В обґрунтуванні для внесення його до списку санкцій Абрамовича називали "російським олігархом, який має давні і тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним", що "допомогло йому зберегти своє значне багатство". Абрамович заперечив санкції ЄС, але програв суд.