Одне з останніх досліджень громадської думки у Грузії показало, що Саломе Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Михеїла Кавелашвілі - але з невеликою перевагою.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від Інституту соціальних досліджень та аналізу (ISSA).

40,1% респондентів відповіли, що вважають легітимною президенткою Саломе Зурабішвілі.

Михеїла Кавелашвілі, якого призначили на посаду за новою процедурою без прямого народного голосування, вважають легітимним 38%.

Ще 15,9% вважають, що у Грузії наразі немає легітимного президента.

Якби вибори проходили цими вихідними, партію влади "Грузинська мрія" підтримали б щонайменш 25,1% опитаних (з додаванням голосів респондентів, які не захотіли прямо називати фаворита, за методом алокації - до 31,5%).

Опозиційну "Коаліцію за зміни" підтримали би 10,3% (з алокацією - до 18%), "Єдність для порятунку Грузії - Єдиний національний рух" - 8.5% (з алокацією - 14,9%), партію "Сильна Грузія" - 6,3%, "Гахарія для Грузії" - 5,4%.

Рейтинги інших менші 5%,і ще 13,8% респондентів не визначилися з думкою.

Збір даних у межах опитування проводився 18-30 січня серед 2000 повнолітніх респондентів методом особистих інтерв'ю. Можлива похибка складає +/- 2,5.