Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл

 

Одне з останніх досліджень громадської думки у Грузії показало, що Саломе Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Михеїла Кавелашвілі - але з невеликою перевагою.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від Інституту соціальних досліджень та аналізу (ISSA).

40,1% респондентів відповіли, що вважають легітимною президенткою Саломе Зурабішвілі.

Михеїла Кавелашвілі, якого призначили на посаду за новою процедурою без прямого народного голосування, вважають легітимним 38%.

Ще 15,9% вважають, що у Грузії наразі немає легітимного президента.

Якби вибори проходили цими вихідними, партію влади "Грузинська мрія" підтримали б щонайменш 25,1% опитаних (з додаванням голосів респондентів, які не захотіли прямо називати фаворита, за методом алокації - до 31,5%).

Опозиційну "Коаліцію за зміни" підтримали би 10,3% (з алокацією - до 18%), "Єдність для порятунку Грузії - Єдиний національний рух" - 8.5% (з алокацією - 14,9%), партію "Сильна Грузія" - 6,3%, "Гахарія для Грузії" - 5,4%.

Рейтинги інших менші 5%,і ще 13,8% респондентів не визначилися з думкою.

Збір даних у межах опитування проводився 18-30 січня серед 2000 повнолітніх респондентів методом особистих інтерв'ю. Можлива похибка складає +/- 2,5.
Ключові теги: Грузія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес