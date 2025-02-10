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Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл
14:18 10.02.2025 |
Одне з останніх досліджень громадської думки у Грузії показало, що Саломе Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Михеїла Кавелашвілі - але з невеликою перевагою.
Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від Інституту соціальних досліджень та аналізу (ISSA).
40,1% респондентів відповіли, що вважають легітимною президенткою Саломе Зурабішвілі.
Михеїла Кавелашвілі, якого призначили на посаду за новою процедурою без прямого народного голосування, вважають легітимним 38%.
Ще 15,9% вважають, що у Грузії наразі немає легітимного президента.
Якби вибори проходили цими вихідними, партію влади "Грузинська мрія" підтримали б щонайменш 25,1% опитаних (з додаванням голосів респондентів, які не захотіли прямо називати фаворита, за методом алокації - до 31,5%).
Опозиційну "Коаліцію за зміни" підтримали би 10,3% (з алокацією - до 18%), "Єдність для порятунку Грузії - Єдиний національний рух" - 8.5% (з алокацією - 14,9%), партію "Сильна Грузія" - 6,3%, "Гахарія для Грузії" - 5,4%.
Рейтинги інших менші 5%,і ще 13,8% респондентів не визначилися з думкою.
Збір даних у межах опитування проводився 18-30 січня серед 2000 повнолітніх респондентів методом особистих інтерв'ю. Можлива похибка складає +/- 2,5.
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