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Придністров'я отримуватиме газ з Угорщини за рахунок кредиту від РФ - лідер ПМР
14:04 10.02.2025 |
Придністров'я після 10 лютого отримуватиме газ з Угорщини за технічної та кредитної підтримки Росії, повідомив лідер невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський.
"Угорське постачання стало можливим за російської кредитної та функціональної підтримки. Дякую представникам міністерства енергетики РФ за допомогу", - написав Красносельський у своєму телеграм-каналі.
Він також повідомив, що з 1 по 10 лютого Придністров'я за рахунок гранту ЄС на 20 млн євро імпортувало 26,275 млн кубометрів газу.
Далі Придністров'я забезпечуватиметься газом угорської компанії за участю "Молдовагазу", зазначив Красносельський, пославшись на ухвалене молдовською комісією з НС позитивне рішення щодо цього.
"Придністровців хочу заспокоїти. Республіку буде забезпечено газом. Енергосистема стабілізується", - додав він.
Раніше в понеділок глава молдовського уряду Дорін Речан повідомив, що постачання газу в Придністров'я після 10 лютого здійснюватиме угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає оплату від JNX General Trading LLC (Дубаї) і доставить газ до кордону з Молдовою.
Він також заявив, що Тирасполь відмовився від пропозиції Євросоюзу про допомогу розміром 60 млн євро через умову про підвищення тарифів для споживачів.
Раніше повідомлялося, що постачання газу в Придністров'я було відновлено з 1 до 10 лютого за рахунок коштів ЄС на 20 млн євро після того, як із 1 січня постачання російського газу в регіон припинили на тлі відмови України продовжувати угоду про транзит і спори навколо боргу "Молдовагазу" перед "Газпромом" на $709 млн, який молдовська влада не визнає.
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