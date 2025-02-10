Росія може заборонити експорт бензину на місяць

Перед посівною для стабілізації оптових цін федеральна антимонопольна служба росії може ініціювати місячну заборону експорту бензину великими виробниками, повідомляє Reuters із посиланням на агентство ТАСС.

За словами заступника голови служби віталія корольова, заборона на експорт є лише одним із кількох можливих рішень.

На цей час великим нафтовим компаніям дозволено експортувати бензин, але трейдерам і перепродавцям заборонено це робити відповідно до заходу, оголошеного в березні минулого року.

корольов зазначив, що оптові ціни на бензин останнім часом відновлюються. Він назвав це корекцією після тривалого падіння. Але, за його словами, зростання роздрібних цін не перевищило загальний рівень інфляції.

За повідомленням ТАСС, альтернативною стратегією стабілізації оптового ринку може бути створення форвардного ринку з метою часткового зниження сезонного попиту.

міністерство енергетики рф заявило, що воно постійно моніторить внутрішній ринок палива і, за необхідності, може прийняти рішення про заборону експорту, щоб забезпечити внутрішні постачання.

