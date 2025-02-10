Казахстан почав експортувати міндобрива в обхід Росії

Казахстан експортував першу партію мінерального добрива - амофосу - Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом (ТМТМ), який пролягає в обхід Росії. Про це повідомила компанія "КазТрансОйл".

Перевалку 3000 тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт (перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" - ТОВ "Батумський нафтовий термінал").

Доставлення міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.

У 2025 році ТОВ "Батумський морський порт" планує здійснити перевалку 50 000 тонн казахстанського амофосу.

Крім того, у 2024 році компанія забезпечила ТМТМ перші постачання на світові ринки 37 600 казахстанської аміачної селітри.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ, або Middle Corridor, Середній коридор) - міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини й країн Європи.

27 січня Казахстан почав експортувати нафту з родовища Кашаган через Азербайджан в обхід Росії. Трубопровідною системою Баку - Тбілісі - Джейхан (БТД) цю нафту транспортують до Середземного моря.