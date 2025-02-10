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Казахстан почав експортувати міндобрива в обхід Росії
13:54 10.02.2025 |
Казахстан експортував першу партію мінерального добрива - амофосу - Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом (ТМТМ), який пролягає в обхід Росії. Про це повідомила компанія "КазТрансОйл".
Перевалку 3000 тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт (перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" - ТОВ "Батумський нафтовий термінал").
Доставлення міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.
У 2025 році ТОВ "Батумський морський порт" планує здійснити перевалку 50 000 тонн казахстанського амофосу.
Крім того, у 2024 році компанія забезпечила ТМТМ перші постачання на світові ринки 37 600 казахстанської аміачної селітри.
Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ, або Middle Corridor, Середній коридор) - міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини й країн Європи.
27 січня Казахстан почав експортувати нафту з родовища Кашаган через Азербайджан в обхід Росії. Трубопровідною системою Баку - Тбілісі - Джейхан (БТД) цю нафту транспортують до Середземного моря.
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