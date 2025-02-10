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Банки РФ почали масово відмовляти росіянам у кредитах
13:34 10.02.2025 |
Російські банки стали масово відмовляти в споживчих кредитах росіянам. У січні кредитні організації схвалили лише 5% заявок на споживчі позики проти 22% за аналогічний період минулого року.
Про це пише The Moscow Times.
"5% - це безпрецедентний рівень падіння показника схвалюваності як мінімум за останні кілька років", - зазначив директор кредитного напрямку фінансового маркетплейсу "Сравни" Магомед Гамзаєв.
У великих банках підтвердили низький рівень схвалення споживчих кредитів у січні цього року.
За попередніми даними Frank RG, у січні сумарний обсяг виданих позик (з урахуванням іпотеки, позик готівкою, автокредитів і pos-кредитів) становив 441 млрд руб. - це мінімальний результат із квітня 2022-го.
Ринок роздрібного кредитування ще торік охолов у зв'язку з жорсткою політикою Центробанку, зазначив директор з маркетингу Національного бюро кредитних історій Олексій Волков.
За його словами, насамперед ідеться про підвищення ключової ставки до рекордних 21% і про посилення кількісних обмежень на оформлення позик високоризикованим позичальникам.
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