Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО пропонує посилити перехоплення постачань, щоб припинити співпрацю Росії з КНДР
12:54 10.02.2025 |
У НАТО вважають, що зупинити співпрацю Росії із Північною Кореєю можна, зокрема, перехопленням постачань озброєння.
Про це новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив в інтерв'ю АрміяInform.
Каво Драгоне заявив, що Північна Корея постачає Росії боєприпаси, ракети і навіть особовий склад, що становить "значну загрозу, дозволяючи Росії поповнювати свої запаси на тлі великих втрат".
"У НАТО закликали Росію і Північну Корею негайно припинити ці дії. Припинення участі Північної Кореї вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення поставок озброєнь за допомогою розвідки і військово-морської співпраці", - сказав він.
Очільник військового комітету НАТО наголосив, що посилення заходів стримування проти Північної Кореї необхідне для того, щоб унеможливити подальшу військову співпрацю з РФ.
Зазначимо, наприкінці січня керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.
А нещодавно японський суспільний мовник NHK написав, що Північна Корея у 2025 році, імовірно, почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Державно-приватна схема перестрахування може принести користь ринкам ЄС - Fitch
|В ЄС вважають, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року
|Трамп тимчасово скасував мита на китайські товари, що надходять у посилках малої вартості
|У Данії за попередній рік надали притулок найменшій кількості осіб за кілька десятиліть
|В Німеччині розслідують можливий обхід санкцій Абрамовичем
|Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000