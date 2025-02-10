НАТО пропонує посилити перехоплення постачань, щоб припинити співпрацю Росії з КНДР

У НАТО вважають, що зупинити співпрацю Росії із Північною Кореєю можна, зокрема, перехопленням постачань озброєння.

Про це новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Каво Драгоне заявив, що Північна Корея постачає Росії боєприпаси, ракети і навіть особовий склад, що становить "значну загрозу, дозволяючи Росії поповнювати свої запаси на тлі великих втрат".

"У НАТО закликали Росію і Північну Корею негайно припинити ці дії. Припинення участі Північної Кореї вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення поставок озброєнь за допомогою розвідки і військово-морської співпраці", - сказав він.

Очільник військового комітету НАТО наголосив, що посилення заходів стримування проти Північної Кореї необхідне для того, щоб унеможливити подальшу військову співпрацю з РФ.

Зазначимо, наприкінці січня керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

А нещодавно японський суспільний мовник NHK написав, що Північна Корея у 2025 році, імовірно, почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією.