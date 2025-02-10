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АНАЛІТИКА

Японські науковці виявили, що рівень вуглецю в атмосфері рекордно зріс у 2024 році

 

Дослідники з Японії за допомогою супутникових даних виявили, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі у 2024 році відзначилася найбільшим зростанням порівняно з попереднім роком за всю історію спостережень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що Міністерство охорони навколишнього середовища Японії та Національний інститут екологічних досліджень використовували японський супутник Ibuki для спостереження за щільністю парникових газів, включаючи CO2 і метан, в атмосфері.

Дослідники наголошують, що щільність CO2 минулого року становила в середньому 421,3 проміле, що є найвищим показником з моменту початку спостережень у 2010 році. За їхніми словами, це означає збільшення порівняно з попереднім роком на 3,5 проміле, що також є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Представники міністерства вважають, що найбільше зростання за рік, можливо, було частково пов'язане з нещодавніми великими лісовими пожежами в Канаді та Бразилії.

Вони також називають іншу можливу причину - збільшення викидів вуглецю від діяльності людини, наприклад використання викопного палива.

Міністр навколишнього середовища Японії Кейічіро Асао заявив, що він розглядає дані «з почуттям терміновості», оскільки збільшення щільності парникових газів є головним фактором підвищення температури на Землі.

Він додав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами та робитиме все можливе для скорочення викидів парникових газів.
Ключові теги: Японія
 

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