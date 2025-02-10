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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін приїде до Путіна на 9 травня

 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення від керівництва Росії на святкування дня перемоги в Москві 9 травня. Про це повідомила в понеділок, 10 лютого, російська пропагандистська держагенція ТАРС.

Востаннє Сі приїжджав до Москви в березні 2023 року на тлі погроз Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні Росії проти України, а на параді перемоги в Москві востаннє був присутній у 2015 році.

NHK: Військові з КНДР братимуть участь у параді в Москві

У січні японська телерадіокомпанія NHK із посиланням на джерела повідомила, що нинішнього року в параді в Москві 9 травня візьмуть участь військові з Північної Кореї.

Водночас міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов 15 січня заявив, що на парад запрошено військові підрозділи з 19 "дружніх" країн, причому 10 із них уже підтвердили свою участь, серед них - сім країн колишнього СРСР.

За даними російського онлайн-видання "Медуза", на парад мають намір приїхати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

У 2022 році, на тлі повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, багато світових лідерів відмовилися від участі в параді в Москві.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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