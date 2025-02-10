Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сі Цзіньпін приїде до Путіна на 9 травня
10:45 10.02.2025 |
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення від керівництва Росії на святкування дня перемоги в Москві 9 травня. Про це повідомила в понеділок, 10 лютого, російська пропагандистська держагенція ТАРС.
Востаннє Сі приїжджав до Москви в березні 2023 року на тлі погроз Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні Росії проти України, а на параді перемоги в Москві востаннє був присутній у 2015 році.
NHK: Військові з КНДР братимуть участь у параді в Москві
У січні японська телерадіокомпанія NHK із посиланням на джерела повідомила, що нинішнього року в параді в Москві 9 травня візьмуть участь військові з Північної Кореї.
Водночас міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов 15 січня заявив, що на парад запрошено військові підрозділи з 19 "дружніх" країн, причому 10 із них уже підтвердили свою участь, серед них - сім країн колишнього СРСР.
За даними російського онлайн-видання "Медуза", на парад мають намір приїхати прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.
У 2022 році, на тлі повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, багато світових лідерів відмовилися від участі в параді в Москві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Державно-приватна схема перестрахування може принести користь ринкам ЄС - Fitch
|В ЄС вважають, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року
|Трамп тимчасово скасував мита на китайські товари, що надходять у посилках малої вартості
|У Данії за попередній рік надали притулок найменшій кількості осіб за кілька десятиліть
|В Німеччині розслідують можливий обхід санкцій Абрамовичем
|Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000