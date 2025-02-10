Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія направила літаки у Фінську затоку після аварії на танкері у порту РФ

 

Прикордонна служба Фінляндії направила літаки для спостереження за ситуацією із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.

Про це, як передає "Європейська правда", прикордонники повідомили в X (Twitter).

Після повідомлень ЗМІ про пошкодження нафтового танкера в порту Лаукаансу (Усть-Луга), прикордонна служба Фінляндії підвищила рівень готовності до реагування на розлив нафти і шукає додаткову інформацію про інцидент.

Ввечері 9 лютого прикордонники розгорнули у цьому районі літаки для спостереження.

Зазначимо, російські ЗМІ "Фонтанка" і ТАСС повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в порту Усть-Луга.

Глава Ленінградської області Александр Дрозденко заявив у Telegram, що загроза розливу нафтопродуктів відсутня.

Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес