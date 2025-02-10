Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія направила літаки у Фінську затоку після аварії на танкері у порту РФ
10:42 10.02.2025 |
Прикордонна служба Фінляндії направила літаки для спостереження за ситуацією із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.
Про це, як передає "Європейська правда", прикордонники повідомили в X (Twitter).
Після повідомлень ЗМІ про пошкодження нафтового танкера в порту Лаукаансу (Усть-Луга), прикордонна служба Фінляндії підвищила рівень готовності до реагування на розлив нафти і шукає додаткову інформацію про інцидент.
Ввечері 9 лютого прикордонники розгорнули у цьому районі літаки для спостереження.
Зазначимо, російські ЗМІ "Фонтанка" і ТАСС повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в порту Усть-Луга.
Глава Ленінградської області Александр Дрозденко заявив у Telegram, що загроза розливу нафтопродуктів відсутня.
Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Державно-приватна схема перестрахування може принести користь ринкам ЄС - Fitch
|В ЄС вважають, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року
|Трамп тимчасово скасував мита на китайські товари, що надходять у посилках малої вартості
|У Данії за попередній рік надали притулок найменшій кількості осіб за кілька десятиліть
|В Німеччині розслідують можливий обхід санкцій Абрамовичем
|Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000