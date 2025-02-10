Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Турецька компанія відкриє в Німеччині завод з виробництва дефіцитних 155-мм снарядів
10:34 10.02.2025 |
Турецька компанія Repkon повідомила про підписання угоди на будівництво в Німеччині заводу з виробництва дефіцитних 155-мм снарядів.
Ця угода є вкрай важливою, оскільки запаси Німеччини значно скоротилися через постачання цих снарядів в Україну. Наявні виробничі потужності не дозволяють швидко відновити резерви, підтримуючи водночас постачання боєприпасів Києву.
Крім того, це може свідчити про те, що навіть значні зусилля Rheinmetall щодо нарощування виробництва снарядів виявилися недостатніми для покриття потреб Європи та України.
Раніше Repkon вже укладала схожі угоди в США, Азербайджані та Пакистані. Зокрема, в США компанія разом із General Dynamics побудувала завод "Мескіто", який наразі здатен виробляти 30 тис. снарядів на місяць, а цього року планує досягти показника у 100 тис.
Ймовірно, снаряди з нового заводу в Німеччині постачатимуться, у тому числі й Україні. Однак це відбудеться не раніше 2027 року, оскільки саме стільки часу займе будівництво підприємства. Варто зазначити, що завод займатиметься не повним виробництвом боєприпасів, а лише одним з етапів - наповненням готових корпусів вибухівкою.
Словом, за оцінками міністра оборони України Рустема Умєрова, через інтенсивність бойових дій Україні необхідно близько 200 тис. 155-мм снарядів на місяць. Нове підприємство суттєво покращить загальну ситуацію з постачанням боєприпасів у світі та для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Державно-приватна схема перестрахування може принести користь ринкам ЄС - Fitch
|В ЄС вважають, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року
|Трамп тимчасово скасував мита на китайські товари, що надходять у посилках малої вартості
|У Данії за попередній рік надали притулок найменшій кількості осіб за кілька десятиліть
|В Німеччині розслідують можливий обхід санкцій Абрамовичем
|Думки грузинів щодо легітимності нового "президента" розділились майже навпіл
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000