Турецька компанія відкриє в Німеччині завод з виробництва дефіцитних 155-мм снарядів

Турецька компанія Repkon повідомила про підписання угоди на будівництво в Німеччині заводу з виробництва дефіцитних 155-мм снарядів.

Ця угода є вкрай важливою, оскільки запаси Німеччини значно скоротилися через постачання цих снарядів в Україну. Наявні виробничі потужності не дозволяють швидко відновити резерви, підтримуючи водночас постачання боєприпасів Києву.

Крім того, це може свідчити про те, що навіть значні зусилля Rheinmetall щодо нарощування виробництва снарядів виявилися недостатніми для покриття потреб Європи та України.

Раніше Repkon вже укладала схожі угоди в США, Азербайджані та Пакистані. Зокрема, в США компанія разом із General Dynamics побудувала завод "Мескіто", який наразі здатен виробляти 30 тис. снарядів на місяць, а цього року планує досягти показника у 100 тис.

Ймовірно, снаряди з нового заводу в Німеччині постачатимуться, у тому числі й Україні. Однак це відбудеться не раніше 2027 року, оскільки саме стільки часу займе будівництво підприємства. Варто зазначити, що завод займатиметься не повним виробництвом боєприпасів, а лише одним з етапів - наповненням готових корпусів вибухівкою.

Словом, за оцінками міністра оборони України Рустема Умєрова, через інтенсивність бойових дій Україні необхідно близько 200 тис. 155-мм снарядів на місяць. Нове підприємство суттєво покращить загальну ситуацію з постачанням боєприпасів у світі та для України.