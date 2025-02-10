ЄС введе санкції проти 25 китайських компаній за допомогу Росії у війні

Європейський Союз планує внести ще 25 китайських компаній до санкційного списку за порушення обмежень щодо торгівлі з Росією. Це стане частиною нового пакету заходів, спрямованого на послаблення військової машини Москви. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP), посилаючись на обізнані джерела.

За даними джерел, до списку потраплять компанії з материкового Китаю та Гонконгу. Якщо країни-члени ЄС погодять пакет санкцій, цим фірмам заборонять закуповувати товари з Євросоюзу. Компанії підозрюються в постачанні європейської продукції російським структурам, які вже перебувають під санкціями.

Також під санкції потрапить один китайський громадянин, якому заборонять в'їзд до ЄС, а його активи у 27 країнах блоку будуть заморожені.

Китайська влада раніше опинилася під тиском через нібито діяльність заводу з виробництва дронів у Сіньцзяні, який, за словами європейських чиновників, виготовляв безпілотники для російської армії. У листопаді 15 європейських країн, включно з Великою Британіэю, надіслали Китаю офіційний запит щодо цієї справи. Пекін заявив, що "розв'язав проблему", але водночас заперечив сам її факт.

"Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролює експорт військових і подвійного призначення дронів", - заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

За даними джерел, президент України Володимир Зеленський просив європейських лідерів, зокрема президента Європейської Ради Антоніу Кошту та голову дипломатії ЄС Каю Каллас, уникати надто жорсткої риторики щодо Китаю. В оточенні Зеленського вважають, що Пекін може відіграти роль у мирному процесі, а різка критика Китаю може ускладнити відносини України з країнами Глобального Півдня.

Попри попередні санкції, Китай залишається основним постачальником товарів подвійного призначення для Росії. За оцінками ЄС, 70% технологічної продукції, яка потрапляє до російського військово-промислового комплексу, надходить саме з Китаю.

"Китай залишається найбільшим порушником санкцій, а торгівля чутливими товарами триває на повній швидкості", - зазначило високопоставлене джерело в європейських дипломатичних колах.

Очікується, що питання підтримки Росії з боку китайських компаній стане однією з головних тем під час Мюнхенської конференції з безпеки, де з главою МЗС Китаю Ван І зустрінеться Кая Каллас. На форумі також будуть присутні представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Дж. Д. Ванс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець щодо України Кіт Келлог. Саме там, за інформацією ЗМІ, Білий дім може представити план Вашингтона щодо завершення війни в Україні.