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Партія Моді вперше за понад 25 років перемогла на виборах у Нью-Делі
10:22 10.02.2025 |
Партія прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який очолює уряд з 2014-го, вперше за 27 років перемогла на муніципальних виборах у столиці Нью-Делі.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Індуїстська націоналістична політсила Моді «Бхаратія Джаната» здобула 48 із 70 місць у столичному окрузі Делі, значно випередивши опозиційну «Партію простих людей» (Aam Aadmi Party, AAP) Арвінда Кейрівала, яка отримала лише 22 мандати.
«Це наша гарантія, що ми зробимо все для розвитку Делі та покращення загальної якості життя людей», - написав Моді у мережі X.
Опозиційна AAP, яка виникла в 2012 році з антикорупційного руху, керувала столичним регіоном, де функціонують парламент, уряд та федеральні урядові установи Індії, протягом двох термінів з 2015 року.
Її лідер, 55-річний борець із корупцією Кейрівал, котрий перед виборами пішов у відставку з посади головного міністра уряду Нью-Делі та програв у своєму виборчому окрузі, в Х написав, що його політсила відіграватиме роль конструктивної опозиції.
Аби перемогти AAP, чия популярність базувалась на щедрості до бідних жителів столиці, зокрема наданні їм безкоштовної води та електроенергії, партія Моді пообіцяла щомісячні виплати в розмірі 2500 індійських рупій ($28) усім бідним жінкам, одноразову виплату в розмірі 21 000 рупій кожній вагітній, субсидований газ для приготування їжі, щомісячну пенсію в розмірі 2500 рупій людям похилого віку та 15 000 рупій для молоді на підготовку до конкурсних іспитів.
Минулого року Моді втратив більшість у парламенті Індії, але повернувся на посаду прем'єр-міністра на рекордний третій термін за підтримки коаліційних партнерів із регіональних партій.
Після цього його політсила виграла три з чотирьох наступних місцевих виборів у штатах, що допомогло їй збільшити кількість своїх представників у верхній палаті парламенту, ключовій для прийняття державних рішень.
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