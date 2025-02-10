У Єврокомісії заявили про потребу незалежності від енергоресурсів з РФ на 100%

Війна в Україні показала, що європейські країни повинні бути повністю незалежними від Росії в енергетичному секторі.

Про це заявив Дан Йоргенсен, член Європейської комісії, відповідальний за енергетику та житлове господарство, на пресконференції, присвяченій захисту критичної енергетичної інфраструктури, яка відбулася у Вільнюсі в неділю, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Йоргенсен заявив, що синхронізація країн Балтії з Європою в неділю створює умови для зниження цін на електроенергію в Європі.

"Синхронізація була успішно реалізована на 10 місяців - майже на рік - раніше запланованого терміну. Це було досягнуто завдяки наполегливій спільній роботі та відданості справі", - зазначив він.

"Немає сумнівів, що енергетична політика - це також політика безпеки. На жаль, сьогодні ми перебуваємо в жахливій ситуації в Європі, де Росія жорстоко напала на Україну. Це впливає на всіх нас. Перш за все, це показує, що ми повинні бути незалежними. Ми повинні бути на 100% незалежними від енергоресурсів з Росії та її енергетичних систем", - сказав Йоргенсен.

Член ЄК підкреслив, що сьогодні особливо важливий день для всієї Європи, а не лише для трьох балтійських країн.

"1,2 млрд євро - це велика сума грошей. Але вони призначені для важливої мети для всіх нас. Синхронізація допоможе всьому регіону досягти більшої інтеграції енергетичних систем. Це полегшить декарбонізацію, дозволить стати більш конкурентоспроможними. Ми повинні прагнути до зниження цін на електроенергію, тому що це допоможе не тільки нашій промисловості, але і нашим домогосподарствам", - пояснив Йоргенсен.

Загалом у проєкт синхронізації в країнах Балтії та Польщі було інвестовано понад 1,6 млрд євро, з яких близько 1,2 млрд євро було виділено з фондів Європейського Союзу.

У суботу Литва, Латвія та Естонія успішно від'єдналися від російської енергосистеми (ОЕС/UPS), яка працювала з радянських часів, і почали працювати в ізольованому режимі, а в неділю, о 14:05, вони підключилися до західноєвропейських електромереж.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від'єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.