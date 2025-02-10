У Балтійському морі пошкоджено підводний російський кабель

У Фінській затоці обірвався російський кабель у винятковій економічній зоні Фінляндії, повідомила берегова охорона у соцмережі X.

Російська сторона розпочала ремонт, роботи контролює фінське судно.

У командному центрі берегової охорони уточнили Yle, що ремонтні роботи розпочалися 8 лютого. На місці знаходиться сторожове судно Turva.

Пізніше у Ростелекомі повідомили, що у Балтійському морі пошкоджено їхній підводний кабель. Російські ЗМІ стверджують, що пошкодження сталось через "зовнішній вплив". Yle пише, що обірвалися два кабелі, прокладені між Санкт-Петербургом і Калінінградом. При цьому фінське Міністерство зайнятості та економіки отримало інформацію про пошкодження ще 27 грудня.

Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку Латвійського державного центру радіо та телебачення у Балтійському морі. Це один із чотирьох подібних інцидентів за останній рік, які також торкнулися ліній електропередач і телекомунікацій між Естонією та Фінляндією.

У відповідь на ці інциденти НАТО розпочало нову місію зі спостереження в Балтійському морі, щоб запобігти спробі атак на підводну інфраструктуру в регіоні.

26 січня шведська влада затримала судно Vezhen під прапором Мальти. Керівник болгарської судноплавної компанії, яка займається експлуатацією судна, підтвердив, що якір Vezhen у море скинув вітер і це могло стати причиною пошкодження кабелю зв'язку Латвія - Швеція. За даними фінських журналістів, судно Vezhen належить Китаю. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що офіційні розслідування тривають, проте серія інцидентів вказує на скоординовані дії кораблів, що входять до тіньового флоту Росії.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав переглянути правила навігації в Балтійському морі, особливо щодо використання якорів. На його думку, останнім часом сталося надто багато пошкоджень критичної інфраструктури в Балтійському морі, щоб це можна було вважати випадковостями.