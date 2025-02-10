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Країни Балтії успішно підключилися до єдиної енергосистеми Європи
09:46 10.02.2025 |
Країни Балтії у неділю, 9 лютого, синхронізували свої енергетичні системи з континентальною Європою.
Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.
Таким чином, Литва, Латвія та Естонія долучилися до найбільшої у світі синхронізованої мережі, що обслуговує понад 400 млн користувачів у 26 країнах.
«Синхронізація енергосистем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент. Відтепер ми незалежні в плані енергетики. Період політичного шантажу завершився. Литва разом із Латвією та Естонією взяли на себе частину відповідальності за управління», - повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це історичним днем. «Сьогодні ми приєднуємо країни Балтії до континентальної європейської електромережі. Ми розриваємо останні зв'язки з Росією. Свобода від погроз і шантажу, нарешті», - наголосила глава ЄК.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав у соцмережі X, що Латвія, Естонія та Литва тепер є частиною європейської електроенергетичної системи. «Ще один важливий крок у підвищенні нашої незалежності. Дякую всім, хто старанно працював, щоб цей день відбувся», - наголосив він.
Президент Естонії Алар Каріс, коментуючи подію у соцмережі Х, заявив, що «таким чином, енергетична залежність країн Балтії від Росії буде повністю припинена, і ми гарантуємо, що Росія ніколи не зможе використовувати енергію як зброю проти нас».
Технічне перемикання здійснювали оператори електросистеми країн Балтії - латвійське AS "Augstsprieguma tīkls", литовське "Litgrid" та естонське "Elering". Синхронізація з Європою відбувається через польське з'єднання LitPol Link. У майбутньому планують обладнати ще одну магістраль із цією країною - Harmony Link.
В акціонерному товаристві "Augstsprieguma tīkls" заявили, що 9 лютого о 14.05 за місцевим часом Естонія, Латвія та Литва синхронізували свої електросистеми з континентальною Європою.
«Це важливий історичний крок для країн Балтії і для Європи в цілому, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність регіону. Синхронізація дозволяє країнам Балтії в тісній співпраці з іншими країнами континентальної Європи керувати своїми електромережами, забезпечуючи стабільне і надійне регулювання частот, тим самим значно підвищуючи регіональну енергетичну безпеку», - заявили в АТ.
Досі в Балтійській мережі Латвія мала одне підключення до електромереж з Росією, Естонія - три, а Литва - три підключення до Білорусі та два - до Росії.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни в Україні, країни Балтії уклали угоду про найшвидше від'єднання від російської мережі електропостачання з подальшою синхронізацією країн Балтії з європейською мережею.
У травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.
8 лютого Литва, Латвія та Естонія 8 лютого відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.
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