Країни Балтії відключилися від енергосистеми Росії та Білорусі

Країни Балтії відключили в суботу свої електросистеми від енергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь - РФ - Естонія - Латвія - Литва) і перейшли на роботу в ізольованому (острівному) режимі.

"Процес відключення від російського частотного діапазону розпочався близько 6-ї ранку, коли було відключено лінії електропередачі між Литвою і російською Калінінградською областю. Потім було закрито лінії між Литвою і Білоруссю, а також Латвією та Росією, і після цього було відключено високовольтні лінії між Естонією і Росією", - повідомила естонська енергетична компанія Elering.

За її даними, відключення країн Балтії не вплинуло на споживачів і їхня електросистема працює стабільно.

Протягом суботи і першої половини неділі оператори електромереж Естонії, Латвії та Литви Elering, AST і Litgrid проведуть випробування роботи в умовах енергетичного "острова" між Заходом і Сходом. Споживання електроенергії в цей період покриватиметься за рахунок місцевих електростанцій, а також ліній електропередачі Естонія - Фінляндія і Литва - Швеція.

У неділю в другій половині дня відбудеться синхронізація країн Балтії з енергосистемою континентальної Європи.

Влада країн Балтії запевняє, що перепідключення відбудеться без особливих проблем, проте закликала жителів запастися продуктами, водою, ліками та готівкою на тлі можливого аварійного відключення електрики після виходу країн з енергосистеми БРЕЛЛ.

Латвія, Литва та Естонія є останніми країнами-членами ЄС, які ще не приєдналися до континентальної європейської мережі. Вихід із БРЕЛЛ і підключення до європейської мережі вони пояснюють необхідністю гарантування безпеки енергетики держав.

У зміцнення електроенергетичної системи країн Балтії було інвестовано загалом 1,6 млрд євро, з яких 75% надійшло з європейського співфінансування. Завершено інфраструктуру в країнах Балтії та Польщі - побудовано 1400 км високовольтних ліній і сім нових підстанцій, реконструйовано понад 40 підстанцій, крім того, побудовано шість синхронних компенсаторів, а три перебувають у стадії будівництва. Значну роботу також було виконано над IT-системами, які виступають в ролі "очей і вух" електромережі, інформує компанія.