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АНАЛІТИКА

НАТО запустило конкурс на пошук рішень для протидії російським авіабомбам

 

Північноатлантичний альянс оголосив про старт конкурсу «Counter glide bombs» для розробки технологій виявлення, перехоплення та нейтралізації російських коригованих авіабомб (КАБ).

Конкурс проходить у межах 15-го етапу технологічної платформи «Innovation Challenges», яка спрямована на пошук інноваційних рішень для оборонної сфери. Заявки прийматимуться до 13 березня 2025 року.

За даними Управління з питань трансформації НАТО, головна мета ініціативи - розробити засоби боротьби з російськими авіаційними боєприпасами, зокрема з авіабомбами, оснащеними модулями УМПК та УМПБ Д-30, які активно застосовуються проти України.

Організатори розглядають проєкти на різних стадіях готовності - від концепцій до завершених продуктів. Запропоновані технології мають інтегруватися в інформаційні системи НАТО, відповідати стандартам Альянсу та бути зручними у використанні без необхідності тривалого навчання операторів.

Основний фокус конкурсу зосереджений на трьох напрямках: виявлення загрози; перехоплення та фізичне знищення боєприпасів; радіоелектронне придушення та нейтралізація авіабомб. А також вітаються рішення, що допоможуть у таких сферах, як запобігання виходу літаків на рубіж пуску, захист критичної інфраструктури (зокрема в кіберсфері) та забезпечення економічної ефективності протидії цим загрозам.

Особливу увагу організатори конкурсу приділяють застосуванню новітніх технологій, таких як штучний інтелект, машинний зір та інші інноваційні методи, які забезпечують високу продуктивність і гнучкість у використанні.

Варто зазначити, що в інформаційних матеріалах конкурсу наведені застарілі характеристики російських модулів УМПК для 500-кілограмових бомб, тоді як насправді РФ вже застосовує їхні модифіковані версії.
За матеріалами: gagadget.com
 

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