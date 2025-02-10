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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
НАТО запустило конкурс на пошук рішень для протидії російським авіабомбам
08:55 10.02.2025 |
Північноатлантичний альянс оголосив про старт конкурсу «Counter glide bombs» для розробки технологій виявлення, перехоплення та нейтралізації російських коригованих авіабомб (КАБ).
Конкурс проходить у межах 15-го етапу технологічної платформи «Innovation Challenges», яка спрямована на пошук інноваційних рішень для оборонної сфери. Заявки прийматимуться до 13 березня 2025 року.
За даними Управління з питань трансформації НАТО, головна мета ініціативи - розробити засоби боротьби з російськими авіаційними боєприпасами, зокрема з авіабомбами, оснащеними модулями УМПК та УМПБ Д-30, які активно застосовуються проти України.
Організатори розглядають проєкти на різних стадіях готовності - від концепцій до завершених продуктів. Запропоновані технології мають інтегруватися в інформаційні системи НАТО, відповідати стандартам Альянсу та бути зручними у використанні без необхідності тривалого навчання операторів.
Основний фокус конкурсу зосереджений на трьох напрямках: виявлення загрози; перехоплення та фізичне знищення боєприпасів; радіоелектронне придушення та нейтралізація авіабомб. А також вітаються рішення, що допоможуть у таких сферах, як запобігання виходу літаків на рубіж пуску, захист критичної інфраструктури (зокрема в кіберсфері) та забезпечення економічної ефективності протидії цим загрозам.
Особливу увагу організатори конкурсу приділяють застосуванню новітніх технологій, таких як штучний інтелект, машинний зір та інші інноваційні методи, які забезпечують високу продуктивність і гнучкість у використанні.
Варто зазначити, що в інформаційних матеріалах конкурсу наведені застарілі характеристики російських модулів УМПК для 500-кілограмових бомб, тоді як насправді РФ вже застосовує їхні модифіковані версії.
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