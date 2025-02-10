Канада на тлі напруженості з США прагне поглибити економічні зв'язки з Євросоюзом

На тлі митної напруженості зі Сполученими Штатами Канада прагне поглибити свої економічні зв'язки з Євросоюзом. Про це заявила міністерка торгівлі Канади Мері Ин, передає Reuters.

Канада і ЄС уклали угоду про вільну торгівлю у 2017 році, яка збільшила двосторонню торгівлю на 65%, а також створили сировинне партнерство у 2021 році.

"Торгові угоди - це одне, і ми вже бачили справді чудові результати, але що ще ми можемо зробити, щоб допомогти канадським бізнесам входити на ринки будь-якої з 27 країн-членів, і що ще ми можемо зробити для того ж у Канаді?" - сказала вона.

Міністерка зазначила, що серед основних напрямків співпраці з ЄС будуть критично важливі корисні копалини та малий бізнес. ЄС особливо зацікавлений у формуванні партнерств для постачання металів, як-от кобальт, літій і нікель, що є важливими для енергетичного переходу, з метою зменшення залежності від Китаю.

Канада також прагне диверсифікувати свій експорт і ще у 2018 році поставила собі за мету збільшити експорт за межі США на 50% до 2025 року. Мері Ин додала, що країна рухається до досягнення цієї мети або навіть перевищить її.